Олимпиада Пекин 2022

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Загитова поддержала Валиеву

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Победительница Олимпиады-2018 в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова выступила со словами поддержки в адрес своей соотечественницы Камилы Валиевой, неудачно выступившей в произвольной программе и оставшейся без медали Игр-2022.

"Ками, я даже не знаю, что сказать, сколько ты пережила за эти Олимпийские игры. Ты сильная, ты справишься", - написала Загитова в инстаграме.

В четверг по итогам произвольной программы фигуристок Валиева заняла четвертое место. До этого она выиграла короткую программу. Золото и серебро завоевали россиянки - Анна Щербакова и Александра Трусова соответственно.

Хроника 23 января – 17 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
фигурное катание Камила Валиева Олимпиада

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