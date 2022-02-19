Дистанцию мужского лыжного марафона на ОИ сократили до 30 км из-за непогоды
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Старт мужского лыжного марафона в рамках зимних Игр-2022 переносится с 9:00 мск на 10:00 в связи с тяжелыми погодными условиями, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.
"Погодные условия диктуют свои порядки. На улице -16 градусов и сильный ветер", - говорится в сообщении.
Кроме того, сокращена дистанция гонки – с 50 км до 30 км.
Команду ОКР в гонке представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Денис Спицов.