Олимпиада Пекин 2022

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Лыжные гонки10:00Мужчины. Из-за непогоды дистанция сокращена с 50 км до 30 кмПодробнее
Конькобежный спорт11:30Мужчины. ФиналПодробнее
Конькобежный спорт12:00Женщины. ФиналПодробнее

Дистанцию мужского лыжного марафона на ОИ сократили до 30 км из-за непогоды

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Старт мужского лыжного марафона в рамках зимних Игр-2022 переносится с 9:00 мск на 10:00 в связи с тяжелыми погодными условиями, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

"Погодные условия диктуют свои порядки. На улице -16 градусов и сильный ветер", - говорится в сообщении.

Кроме того, сокращена дистанция гонки – с 50 км до 30 км.

Команду ОКР в гонке представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Денис Спицов.

Олимпиада-2022 лыжные гонки

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