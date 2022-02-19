Игры в Пекине. 19 февраля. Онлайн

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Начинаются, между тем, полуфиналы масс-стартов в конькобежном спорте. Сначала мужчины - две группы по 15 человек. В первой полуфинальной группе от России побежит Даниил Алдошкин, во второй - Руслан Захаров. В финал выйдут по восемь лучших