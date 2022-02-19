Олимпиада Пекин 2022

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Лыжные гонки10:00Мужчины. Из-за непогоды дистанция сокращена с 50 км до 30 кмПодробнее
Конькобежный спорт11:30Мужчины. ФиналПодробнее
Конькобежный спорт12:00Женщины. ФиналПодробнее

Игры в Пекине. 19 февраля. Онлайн

Восемь комплектов наград разыграют на Олимпиаде в субботу

Игры в Пекине. 19 февраля. Онлайн
Российский лыжник Александр Большунов
Фото: Tom Weller/VOIGT/DeFodi Images via Getty Images

10:30

10:27

Скоро пройдут женские полуфиналы. Елизавета Голубева и Елена Сохрякова пробегут в разных группах

10:26

Последнее место вызвано падением россиянина. Досадно

10:24

А вот конькобежец Руслан Захаров в финал масс-старта не квалифицировался. Да и как это сделать с последнего места?

10:20

В лыжной гонке общей группой едут спортсмены, без явного лидерства кого-либо из них

10:13

10:10

Ждем второго полуфинала, с участием Руслана Захарова

10:09

Даниил Алдошкин с пятого места квалифицировался в финал масс-старта среди конькобежцев!

10:01

Да и лыжники поехали!

09:59

Начинаются, между тем, полуфиналы масс-стартов в конькобежном спорте. Сначала мужчины - две группы по 15 человек. В первой полуфинальной группе от России побежит Даниил Алдошкин, во второй - Руслан Захаров. В финал выйдут по восемь лучших

09:19

Поэтому проследим и за конькобежцами, и за бобслеистами и, если вы не против, за фигуристами

09:18

Вот, собственно, расписание соревнований с участием россиян. Но до переносов

09:18

Из-за непогоды перенесли смешанные командные соревнования в параллельном слаломе среди горнолыжников. Наши там тоже должны быть

09:17

Сборную России в гонке представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Денис Спицов.

09:14

В 9:00 должен был стартовать мужской лыжный марафон, но в Пекине стало холодно. Старт перенесли на 10:00, да еще и сократили дистанцию - с 50 км до 30 км. Бывает

09:13

Сегодня разыграют восемь комплектов наград, в том числе шесть - с участием россиян

09:12

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию очередного соревновательного дня Игр-2022 в Пекине!

Олимпиада-2022 Пекин Олимпийские игры

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