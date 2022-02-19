Игры в Пекине. 19 февраля. Онлайн
Восемь комплектов наград разыграют на Олимпиаде в субботу
Скоро пройдут женские полуфиналы. Елизавета Голубева и Елена Сохрякова пробегут в разных группах
Последнее место вызвано падением россиянина. Досадно
А вот конькобежец Руслан Захаров в финал масс-старта не квалифицировался. Да и как это сделать с последнего места?
В лыжной гонке общей группой едут спортсмены, без явного лидерства кого-либо из них
Ждем второго полуфинала, с участием Руслана Захарова
Даниил Алдошкин с пятого места квалифицировался в финал масс-старта среди конькобежцев!
Да и лыжники поехали!
Начинаются, между тем, полуфиналы масс-стартов в конькобежном спорте. Сначала мужчины - две группы по 15 человек. В первой полуфинальной группе от России побежит Даниил Алдошкин, во второй - Руслан Захаров. В финал выйдут по восемь лучших
Поэтому проследим и за конькобежцами, и за бобслеистами и, если вы не против, за фигуристами
Вот, собственно, расписание соревнований с участием россиян. Но до переносов
Из-за непогоды перенесли смешанные командные соревнования в параллельном слаломе среди горнолыжников. Наши там тоже должны быть
Сборную России в гонке представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Денис Спицов.
В 9:00 должен был стартовать мужской лыжный марафон, но в Пекине стало холодно. Старт перенесли на 10:00, да еще и сократили дистанцию - с 50 км до 30 км. Бывает
Сегодня разыграют восемь комплектов наград, в том числе шесть - с участием россиян
Здравствуйте, уважаемые любители спорта! "Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию очередного соревновательного дня Игр-2022 в Пекине!