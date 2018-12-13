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Спорт Допинг в российском спорте

Шипулин назвал безосновательным бредом обвинения в применении допинга

"Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм", - сказал биатлонист

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Биатлонист Антон Шипулин назвал безосновательными обвинения австрийской полиции в его адрес в возможном употреблении допинга.

"Это абсолютно безосновательный бред, ничего кроме возмущения не вызывающий. Я всегда честен перед собой, биатлонной семьей и болельщиками. Мне не в чем упрекнуть себя", - написал Шипулин в инстаграме в четверг.

Я никогда в жизни не употреблял допинг. Я никогда не нарушал антидопинговых правил. Я всегда добросовестно проходил все допинг тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб. У меня нет никакого объяснения происходящему. Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие, как абсолютно чистого спортсмена, не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом. Любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес, иначе как полным бредом я назвать не могу. Это абсолютно безосновательный бред, ничего кроме возмущения не вызывающий. Я всегда честен перед собой, биатлонной семьей и болельщиками. Мне не в чем упрекнуть себя. *** I have never used any prohibited substances. I have never violated a single anti-doping rule. I have always been open to all anti-doping authorities and institutions. I have no explanation for recent events. I am angry and furious about the witch-hunt that is going on. It undermines my trust not only in anti-doping institutions in general, but in biathlon as a sport in particular. All possible accusations towards myself, even all rumors are nonsense. Total nonsense. I have always been honest to myself, to the Biathlon family and to the supporters. I have nothing to blame myself for.

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)

Ранее стало известно, что в расположение сборной нагрянула австрийская полиция, предъявив обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году биатлонистам Антону Шипулину, Ирине Старых, Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Алексею Волкову, тренеру Александру Касперовичу, врачам Артему Крынцилову, Евгении Шутовой, массажистам Александру Селявкину, Дмитрию Топычканову.

Сборная России по биатлону находится в австрийском Хохфильцене, где готовится ко второму этапу Кубка мира.

Министерство спорта России вместе с Союзом биатлонистов России и МИД разбираются в обстоятельствах ночного визита австрийской полиции в отель в Хохфильцене, где живут российские биатлонисты на время этапа Кубка мира, заявил министр спорта Павел Колобков.

"В настоящее время известно, что полиция Австрии проводит расследование в отношении российских биатлонистов и специалистов сборной. Им предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира, который прошел в Австрии в 2017 году. При этом за прошедшие годы ни организаторы того чемпионата мира, ни соответствующие антидопинговые службы россиянам никаких претензий не предъявляли. Все это время наши спортсмены безупречно проходили необходимые процедуры по допинг-контролю", - цитирует в четверг Колобкова пресс-служба Минспорта.

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Теги: биатлон, Антон Шипулин

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