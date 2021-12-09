Представлена форма сборной России по хоккею на ОИ в Пекине

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России продемонстрировала форму сборной России, в которой ее игроки выступят на зимней Олимпиаде в Пекине.

Она выглядит следующим образом:

Форма представлена организации двух комплектах – красного и белого цветов. На лицевой части свитера размещена эмблема Олимпийского комитета России, под флагом которого выступят россияне на ОИ.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда от декабря 2020 года, российские спортсмены в течение двух лет не могут выступать на Олимпиадах под государственной символикой своей страны.

Российские хоккеисты являются действующими чемпионами ОИ.