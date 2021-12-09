Представлена форма сборной России по хоккею на ОИ в Пекине
Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Федерация хоккея России продемонстрировала форму сборной России, в которой ее игроки выступят на зимней Олимпиаде в Пекине.
Она выглядит следующим образом:
Красивое! Форма, в которой наши хоккеисты выйдут на олимпийский лёд Пекина ❤️🤍— Хоккей России (@russiahockey) December 9, 2021
⠀#россиявмоемсердце #хоккейроссии75 #beijing2022 pic.twitter.com/Qquai5nw0X
Форма представлена организации двух комплектах – красного и белого цветов. На лицевой части свитера размещена эмблема Олимпийского комитета России, под флагом которого выступят россияне на ОИ.
Согласно решению Спортивного арбитражного суда от декабря 2020 года, российские спортсмены в течение двух лет не могут выступать на Олимпиадах под государственной символикой своей страны.
Российские хоккеисты являются действующими чемпионами ОИ.