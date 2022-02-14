Синицина и Кацалапов завоевали серебро ОИ в соревновании танцоров

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призерами зимней Олимпиады-2022 в Пекине в соревновании по фигурному катанию среди танцевальных пар.

За произвольный прокат в понедельник они заработали 131,66 балла. Общая оценка с учетом ритм-танца (88,85) составила 220,51 балла.

Золотую медаль завоевали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие мировой рекорд по сумме баллов – 226,98. Их произвольную программу судьи оценили в 136,15 балла, а за ритм-танец французская пара получила 90,83 балла, что тоже теперь является рекордом мира.

Бронзовую медаль завоевали американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, заработавшие 218,02 (87,13 + 130,89) балла.

В соревновании приняли участие еще две пары из России. Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место, набрав 205,07 (84,09 + 120,98) балла. Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали 14-ми – 179,82 (71,66 + 108,16).

Таким образом, в копилке команды Олимпийского комитета России, под флагом которого выступают отечественные атлеты, теперь 18 медалей – четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых.

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