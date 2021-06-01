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Назван состав сборной России на матч с Белоруссией

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Валерием Брагиным определился с составом команды на заключительную игру группового этапа против Белоруссии.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея, в игре будут задействованы следующие хоккеисты:

вратари - Александр Самонов (Иван Бочаров);

полевые игроки (по звеньям) – Никита Нестеров – Никита Задоров, Антон Слепышев – Дмитрий Воронков – Михаил Григоренко; Владислав Гавриков – Иван Проворов, Эмиль Галимов – Максим Шалунов – Антон Бурдасов; Артем Зуб – Дмитрий Орлов, Александр Барабанов – Иван Морозов – Владимир Тарасенко; Игорь Ожиганов, Сергей Толчинский - Владислав Каменев – Артем Швец-Роговой, Евгений Тимкин.


Игра в Риге пройдет во вторник и стартует в 20:15 мск. Россия уже обеспечила себе выход в плей-офф, Белоруссия лишилась на это шансов.

За ходом матча можно проследить по текстовой трансляции "Интерфакса".

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