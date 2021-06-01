ЧМ по хоккею 2021

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Россия - Белоруссия. Онлайн

Российские хоккеисты ведут борьбу за первое место в группе А

Россия - Белоруссия. Онлайн
Россия - Белоруссия. Онлайн
Фото: Zuma/ТАСС

В другом матче сыграют Германия и Латвия, от которых зависит судьба Канады

Сегодня сборная Канады по буллитам проиграла Финляндии. Положение потомков родоночальников хоккея аховое. Команда на грани вылета из ЧМ до начала плей-офф. Если Германия и Латвия (играют одновременно с нами) не выявят победителя в основное время, канадцы вылетают. Такой вот нюанс

Состав сборной России на игру

Но победа даст возможность россиянам финишировать на первом месте в группе.

Российская команда уже обеспечила себе место в плей-офф, а Белоруссия досрочно лишилась на это шансов

Репортаж для вас ведет Владимир Нардин

Сегодня завершается программа группового этапа чемпионата мира в Риге. Заключительный свой матч проводит сборная России. В 20:15 по московскому времени начнется ее матч против национальной командой Белоруссии. Текстовую трансляцию этого матча мы вам и предлагаем

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!

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