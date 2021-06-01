Россия - Белоруссия. Онлайн

Сегодня сборная Канады по буллитам проиграла Финляндии. Положение потомков родоночальников хоккея аховое. Команда на грани вылета из ЧМ до начала плей-офф. Если Германия и Латвия (играют одновременно с нами) не выявят победителя в основное время, канадцы вылетают. Такой вот нюанс