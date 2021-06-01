Россия - Белоруссия. Онлайн
Российские хоккеисты ведут борьбу за первое место в группе А
В другом матче сыграют Германия и Латвия, от которых зависит судьба Канады
Сегодня сборная Канады по буллитам проиграла Финляндии. Положение потомков родоночальников хоккея аховое. Команда на грани вылета из ЧМ до начала плей-офф. Если Германия и Латвия (играют одновременно с нами) не выявят победителя в основное время, канадцы вылетают. Такой вот нюанс
Состав сборной России на игру
📝 Состав на заключительный матч группового этапа чемпионата мира!— Хоккей России (@russiahockey) June 1, 2021
⠀
Играем с Белоруссией, стартовое вбрасывание в 20:15. Смотреть в прямом эфире — нa @MatchTV и https://t.co/hVuJjUSFTb
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/cxFHgmd5VQ
Но победа даст возможность россиянам финишировать на первом месте в группе.
Российская команда уже обеспечила себе место в плей-офф, а Белоруссия досрочно лишилась на это шансов
Репортаж для вас ведет Владимир Нардин
Сегодня завершается программа группового этапа чемпионата мира в Риге. Заключительный свой матч проводит сборная России. В 20:15 по московскому времени начнется ее матч против национальной командой Белоруссии. Текстовую трансляцию этого матча мы вам и предлагаем
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!