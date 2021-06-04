Брагин назвал неудовлетворительным результат сборной России в сезоне

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин после поражения от Канады на чемпионате мира в Риге поставил неудовлетворительную оценку выступлению национальной команды по игам сезона.

"Мысли по итогам сезона? По сборной, конечно, результат неудовлетворительный. Очень расстроен, игроки расстроены. Комментировать особо нечего", - приводит слова Брагина "Чемпионат".

Хоккеисты сборной России в четвертьфинале чемпионата мира в Риге уступили Канаде со счетом 1:2, пропустив решающий гол в овертайме.

Стадии плей-офф предшествовал основной этап, где россияне в своей группе заняли первое место, канадцы – четвертое.

Что касается других турниров, сборная Росси в сезоне-2020/21 выиграла Еврохоккейтур.