Брагин назвал неудовлетворительным результат сборной России в сезоне
Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин после поражения от Канады на чемпионате мира в Риге поставил неудовлетворительную оценку выступлению национальной команды по игам сезона.
"Мысли по итогам сезона? По сборной, конечно, результат неудовлетворительный. Очень расстроен, игроки расстроены. Комментировать особо нечего", - приводит слова Брагина "Чемпионат".
Хоккеисты сборной России в четвертьфинале чемпионата мира в Риге уступили Канаде со счетом 1:2, пропустив решающий гол в овертайме.
Стадии плей-офф предшествовал основной этап, где россияне в своей группе заняли первое место, канадцы – четвертое.
Что касается других турниров, сборная Росси в сезоне-2020/21 выиграла Еврохоккейтур.