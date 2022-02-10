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Лыжница Непряева стала четвертой на ОИ, уступив 0,1 секунды третьему месту

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей гонки с раздельным стартом на дистанции 10 км в рамках зимних Игр-2022 в Пекине.

Ее время – 28 минут 6,3 секунды.

Для Йохауг это третья олимпийская медаль высшего достоинства и вторая – на ОИ в Пекине. Кроме того, она – 14-кратная чемпионка мира.

Второе место с отставанием в 0,4 секунды заняла представительница Финляндии Кертту Нисканен. "Бронзу" завоевала ее соотечественница Криста Пярмякоски, проигравшая чемпионке 31,5 секунды.

Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, проигравшая от обладательницы бронзовой медали на 0,1 секунды.

Ранее Непряева на Играх в Пекине завоевала серебряную медаль в скиатлоне, уступив первое место Йохауг.

Остальные российские лыжницы, принявшие участие в гонке с раздельным стартом, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке. 6.Юлия Ступак, 10.Татьяна Сорина, 15.Лилия Васильева.

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