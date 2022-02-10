Лыжница Непряева стала четвертой на ОИ, уступив 0,1 секунды третьему месту
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей гонки с раздельным стартом на дистанции 10 км в рамках зимних Игр-2022 в Пекине.
Ее время – 28 минут 6,3 секунды.
Для Йохауг это третья олимпийская медаль высшего достоинства и вторая – на ОИ в Пекине. Кроме того, она – 14-кратная чемпионка мира.
Второе место с отставанием в 0,4 секунды заняла представительница Финляндии Кертту Нисканен. "Бронзу" завоевала ее соотечественница Криста Пярмякоски, проигравшая чемпионке 31,5 секунды.
Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, проигравшая от обладательницы бронзовой медали на 0,1 секунды.
📸Самое грустное #ФотоДня— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 10, 2022
Наталья Непряева после проигранного финиша#Пекин2022 pic.twitter.com/yICBHrri1k
Ранее Непряева на Играх в Пекине завоевала серебряную медаль в скиатлоне, уступив первое место Йохауг.
Остальные российские лыжницы, принявшие участие в гонке с раздельным стартом, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке. 6.Юлия Ступак, 10.Татьяна Сорина, 15.Лилия Васильева.