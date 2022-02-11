Сборная России по керлингу победила Данию в матче Олимпиады

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российские керлингисты обыграли соперников из Дании в матче кругового этапа Олимпиады-2022 в Пекине.

Россияне одержали победу со счетом 10:2. В пятом энде сборная России набрала шесть очков, увеличив суммарный отрыв от соперников до девяти очков. В шестом энде датчане смогли отыграть только один балл и решили досрочно завершить игру.

В утренней игровой сессии россияне уступили Швейцарии со счетом 3:6. Таким образом, на счету сборной России две победы и два поражения.

В круговом этапе принимает участие десять команд, четыре лучшие сборные по его итогам выходят в полуфинал.

В следующем матче Россия сыграет с Италией, встреча пройдет 13 февраля.

В состав российской команды входят Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.