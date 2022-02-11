Россия поднялась на восьмое место медального зачета после очередного дня ОИ

Данил Садреев Фото: Al Bello/Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Копилка команды Олимпийского комитета России на Играх-2022 в Пекине в пятницу пополнилась одной медалью.

Обладателем серебряной награды стал лыжник Александр Большунов, показавший второе время в гонке на 15 км классическим ходом с раздельного старта.

Теперь в активе российской команды 12 медалей – две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых.

С этими показателями она занимает восьмое место в общем зачете, опередив Италию. Возглавляет зачет Германия (7, 4, 0), в тройку лучших входят Норвегия (6, 3, 5) и Нидерланды (5, 4, 1). По общему числу наград лидируют Норвегия и Австрия (по 14), ближайшие преследователи – Россия и Канада (по 12).