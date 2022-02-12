Олимпиада Пекин 2022

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Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на Олимпиаде

Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на Олимпиаде
Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на Олимпиаде
Фото: Elsa/Getty Images

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Французская пара фигуристов Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон показали лучший результат в ритм-танце на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

За свой прокат французы получили 90,83 балла, что является новым мировым рекордом.

Второе место заняли россияне Виктория Синицина/Никита Кацалапов, на счету которых 88,85 балла. Третий результат у пары из США Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (87,13).

Российская пара Александра Степанова/Иван Букин занимают пятое место (84,09), их соотечественники Диана ДэвисГлеб Смолкин – 14-е (71,76).

Произвольный прокат запланирован на 14 февраля.

Триумф российских фигуристов в Пекине

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На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.За произвольный прокат Камила Валиева заработала 178,92 балла. Этот результат оказался лучшим среди всех участниц произвольной программы (10 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в произвольной программе, заработав для сборной России девять балловАнастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольном прокате. Их программу судьи оценили в 145,20 балла. Это добавило в зачет российской команды 10 баллов.Марк Кондратюк показал второй результат в произвольном прокате на командном турнире. Его выступление судьи оценили в 181,65 балла. Благодаря этому результату Кондратюк добавил в копилку российской команды 9 зачетных очков.Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании. За свой прокат она получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков.Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали второй результат в короткой программе спортивных пар. За свой прокат россияне заработали 82,64 балла, что принесло сборной России 9 очков в командный зачет.В короткой программе среди мужчин Марк Кондратюк занял третье место, получив от судей за своей прокат 95,81 балла (8 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на командном турнире. За прокат они заработали 85,05 балла и принесли в зачет команды 9 очков.
На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.
Хроника 23 января – 12 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
фигурное катание Олимпиада

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