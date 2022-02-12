Фигуристы Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на Олимпиаде
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Французская пара фигуристов Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон показали лучший результат в ритм-танце на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.
За свой прокат французы получили 90,83 балла, что является новым мировым рекордом.
Второе место заняли россияне Виктория Синицина/Никита Кацалапов, на счету которых 88,85 балла. Третий результат у пары из США Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (87,13).
Российская пара Александра Степанова/Иван Букин занимают пятое место (84,09), их соотечественники Диана ДэвисГлеб Смолкин – 14-е (71,76).
Произвольный прокат запланирован на 14 февраля.