ВАДА оспорит в CAS снятие временного отстранения Валиевой

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство планирует обратиться в международный спортивный арбитраж в связи с нарушением антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой на зимней Олимпиаде в Пекине, сообщила пресс-служба ВАДА.

"ВАДА подтверждает, что планирует подать апелляцию в CAS в связи с антидопинговым случаем, связанным с участником команды Олимпийского комитета России по фигурному катанию, тест которого на запрещённые препараты оказался положительным до олимпиады в Пекине", - говорится в сообщении.

ВАДА заявило, что имеет право оспорить решение РУСАДА cнять временное отстранение с Валиевой, которое было принято на основании того, что "всемирный антидопинговый кодекс был неверно применен в этом деле".

Ранее в пятницу Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой, взятой 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило на нее временное отстранение, которое впоследствии было снято, и Валиева приняла участие в соревнованиях на ОИ-2022.

Выездная панель CAS рассмотрит дело Валиевой до 15 февраля, когда начнется олимпийский турнир в женском одиночном катании.

В командном турнире по фигурному катанию россияне заняли первое место. За команду ОКР выступали спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов, танцевальный дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов, а также Марк Кондратюк и Камила Валиева. Наградить спортсменов должны были 8 февраля, однако организаторы игр церемонию перенесли без объяснения причин.