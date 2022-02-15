Сборная Швейцарии по хоккею победила Чехию и вышла в четвертьфинал ОИ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швейцарии нанесли поражение соперникам из команды Чехии в матче за право сыграть в 1/4 финала в олимпийском турнире в Пекине-2022.

Результат встречи – 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) в пользу швейцарских хоккеистов.

В составе Швейцарии голы провели Андрес Амбюль (15-я минута), Килиан Мотте (16), Денис Мальгин (30) и Рафаэль Диас (55). Авторы голов в составе сборной Чехии – Лукаш Клок (11) и Роман Червенка (56).

В четвертьфинале Швейцария сыграет с Финляндией, которая получила путевку в эту стадию автоматически благодаря первому месту в своей группе.

Что касается Чехии, которая на групповом этапе победила Россию со счетом 6:5, она выбывает из розыгрыша.

Действующими чемпионами являются россияне.

Олимпиада-2022 проходит без участия игроков Национальной хоккейной лиги.