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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:07

ИИХФ утвердила новые сроки ЧМ-2021 по хоккею

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) утвердила новые сроки проведения чемпионата мира 2021 года.

Как сообщает пресс-служба организации, турнир пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года - в Минске и Риге.

Ранее предполагалось, что соревнование пройдет с 7 по 23 мая.

Как сообщалось, сборная России попала в группу А, матчи которой пройдут в Минске. Соперниками россиян стали Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания, Белоруссия и Великобритания.

Группу В (ее матчи пройдут в Риге) составили Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.

По четыре лучшие команды каждой из групп выходят в четвертьфинал.

Действующим чемпионом мира является Финляндия, выигравшая ЧМ в 2019 году (Россия тогда стала третьей). ЧМ-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса.

хоккей ЧМ по хоккею

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