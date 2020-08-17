Латвия призвала заменить Белоруссию на другого партнера про проведению ЧМ по хоккею

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Латвия начнет переговоры с Международной федерацией хоккея на льду (ИИХФ) о проведении запланированных в Белоруссии в рамках чемпионата мира 2021 года матчей в другой стране, сообщил после чрезвычайного заседания правительства в понедельник латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он подчеркнул, что Латвия хочет провести ЧМ в Риге, но, с учетом ситуации в Белоруссии, он не видит возможностей организации матчей вместе с ней.

"Мы призываем IIHF найти вместо Белоруссии другую страну. Если федерация откажется, а ситуация в Белоруссии не изменится, правительство может рассмотреть вопрос о том, что Латвия не будет участвовать в проведении чемпионата 2021 года", - заявил премьер, слова которого приводит BNS.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в свою очередь заявил, что сейчас главная задача - начать обсуждение с IIHF, и заниматься этим будет министерство образования и науки. "Это не произойдет ни сегодня, ни завтра - для этого необходимо какое-то время. Наша главная установка - сделать все, чтобы, если ситуация сохранится такой, как сейчас, чемпионат из Белоруссии был перенесен в другую страну", - сказал министр.

В то же время он не исключил, что ситуация в Белоруссии может измениться, и тогда чемпионат там состоится. Глава МИД также подчеркнул, что правительство Латвии не является организатором чемпионата - оно гарантирует поддержку, а сам чемпионат организуют хоккейные федерации.

"У нас постоянно ведется дискуссия о том, можно ли политику смешивать со спортом. Мы слышим, что эти вещи нельзя смешивать, что есть режимы, которые используют спорт в политических целях", - сказал Ринкевич.

Ранее Кариньш в связи с событиями в Белоруссии поручил министру образования и науки Илге Шуплинске, которая отвечает за вопросы спорта и за организацию чемпионата со стороны государства, связаться с ИИХФ, чтобы найти лучшее решение в этой ситуации.

"В настоящее время сложно представить, что после последних событий в Белоруссии мы можем совместно проводить чемпионат", - подчеркнул премьер-министр.

Чемпионат должен пройти в Минске и Риге, при этом полуфиналы и финал запланированы именно в столице Белоруссии. Минск принимал чемпионат мира и в 2014 году, и уже тогда Европейский парламент призывал ИИХФ лишить Белоруссию права проводить мировое первенство, указывая на репрессии властей в отношении оппозиции.