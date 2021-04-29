Пятеро хоккеистов ЦСКА вызваны в сборную России на подготовку к ЧМ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной РФ по хоккею вызвал в расположение команды пятерых нападающих клуба ЦСКА (Москва), сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

"Штаб сборной России вызвал в расположение национальной команды игроков ЦСКА - Максима Мамина, Максима Шалунова, Константина Окулова, Антона Слепышева, Павла Карнаухова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что игроки присоединятся к команде 3 мая.

"Кандидат в национальную команду, обладатель Кубка Гагарина Дамир Шарипзянов не сможет помочь сборной на чемпионате мира из-за травмы, полученной в плей-офф КХЛ", - добавили в пресс-службе.

28 апреля завершился розыгрыш Континентальной хоккейной лиги сезона 2020/2021, в финале которого омский "Авангард" победил ЦСКА в серии до четырех побед со счетом 4:2.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в столице Латвии Риге с 21 мая по 6 июня. Первый матч сборная России сыграет против Чехии, встреча запланирована на день открытия турнира.