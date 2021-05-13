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Зайцев не сыграет за сборную России на ЧМ из-за полученных в НХЛ травм

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российский защитник "Оттавы" Никита Зайцев пропустит чемпионат мира по хоккею в Риге в связи с травмами, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

"Защитник "Оттавы" Никита Зайцев не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира из-за травм, полученных в ходе сезона НХЛ", - говорится в сообщении.

29-летний Зайцев в нынешнем сезоне НХЛ провел за "Оттаву" 55 матчей, в которых набрал 17 (3+14 по системе "гол+пас") очков.

Зайцев – двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, чемпион мира среди молодежи, серебряный призер юношеского ЧМ.

хоккей ЧМ по хоккею

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