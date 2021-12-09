В МОК назвали дизайн формы российских хоккеистов на ОИ соответствующей требованиям

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет одобрил дизайн формы, в котором российские хоккеисты выступят на зимней Олимпиаде в Пекине, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МОК.

"Дизайн формы соответствует установленным принципам и позволяют выступать в ней на чемпионатах мира и на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2022 года", - заявил собеседник агентства.

Ранее Федерация хоккея России презентовала форму, в которой игроки национальной команды сыграют на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Форма представлена в твиттере организации двух комплектах - красного и белого цветов. На лицевой части свитера размещена эмблема Олимпийского комитета России, под флагом которого выступят россияне на ОИ.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда от декабря 2020 года, российские спортсмены в течение двух лет не могут выступать на Олимпиадах под государственной символикой своей страны.

Российские хоккеисты являются действующими чемпионами ОИ.