В МОК назвали дизайн формы российских хоккеистов на ОИ соответствующей требованиям
Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет одобрил дизайн формы, в котором российские хоккеисты выступят на зимней Олимпиаде в Пекине, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МОК.
"Дизайн формы соответствует установленным принципам и позволяют выступать в ней на чемпионатах мира и на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2022 года", - заявил собеседник агентства.
Ранее Федерация хоккея России презентовала форму, в которой игроки национальной команды сыграют на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Форма представлена в твиттере организации двух комплектах - красного и белого цветов. На лицевой части свитера размещена эмблема Олимпийского комитета России, под флагом которого выступят россияне на ОИ.
Согласно решению Спортивного арбитражного суда от декабря 2020 года, российские спортсмены в течение двух лет не могут выступать на Олимпиадах под государственной символикой своей страны.
Российские хоккеисты являются действующими чемпионами ОИ.
Красивое! Форма, в которой наши хоккеисты выйдут на олимпийский лёд Пекина ❤️🤍— Хоккей России (@russiahockey) December 9, 2021
⠀#россиявмоемсердце #хоккейроссии75 #beijing2022 pic.twitter.com/Qquai5nw0X