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Глава МИД Германии не посетит Олимпийские игры 2022 в Пекине

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок решила не посещать Зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине, но при этом заверяет, что речь не идет о дипломатическом бойкоте, сообщает в среду агентство DPA.

"Я большой поклонник спорта, но в этот раз я точно не поеду - в прошлом для министров иностранных дел непосещение Олимпиад тоже было обычным делом", - заявила Бербок. Она отметила, что это ее личное решение, и Германия все еще хочет прийти к совместной позиции с партнерами по ЕС в вопросе о том, нужен ли общий дипломатический бойкот Игр.

Как сообщалось, ряд стран, в том числе США, Канада, Великобритания и Австралия заявили, что объявляют дипломатический бойкот пекинской Олимпиады в связи с тем, что КНР, по их утверждению, ущемляет интересы и проводит политику геноцида в отношении уйгурского населения Синьцзяна.

Дипломатический бойкот означает, что официальные представители объявивших его стран не поедут в Пекин и не будут участвовать в мероприятиях в рамках Игр. Участие в Олимпиаде спортсменов этих стран не ограничивается.

Зимние Олимпийские игры 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Олимпиада-2022

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