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Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в соревнованиях экипажей-двоек на Олимпиаде

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис выиграли заезды бобов-двоек на Олимпиаде-2022 в Пекине.

По сумме четырех попыток они показали результат 3 минуты 56,89 секунд. Фридрих и Маргис стали трехкратными олимпийскими чемпионами, на Играх-2018 года в Пхенчхане они выиграли заезды в двойках и четверках.

Серебро - у еще одного немецкого экипажа Йоханнес Лохнер - Флориан Бауэр (+0,49 секунд). Бронзовую медаль завоевали также немцы - Кристоф Хафер и Маттиас Зоммер (+1,69).

Россияне Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев заняли восьмое место (+2,42).

Еще один российский экипаж, представленный Максимом Андриановым и Владиславом Жаровцевым, занял в итоговом протоколе 25-е место и не принимал участие в заключительной попытке, куда попали 20 лучших экипажей.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

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