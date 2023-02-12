Бах заявил, что не правительствам решать вопрос об участии спортсменов в соревнованиях

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, касаясь вопроса отстранения российских и белорусских атлетов, заявил, что правительства не должны решать вопрос о допуске или недопуске спортсменов к международным соревнованиям.

"Мы серьезно относимся к проблемам прав человека и должны учитывать это... Но не правительствам решать, кто может участвовать в спортивных мероприятиях. Это было бы концом международных спортивных соревнований, включая Чемпионаты мира и Олимпийские игры, какими мы их знаем сегодня", - сказал он в интервью норвежской газете Verdens Gang (VG).

"Мы видели на Открытом чемпионате Австралии, как украинская теннисистка играет против нейтрального игрока с российским паспортом. Мы видели белорусскую спортсменку с нейтральным статусом, которая даже выиграла Открытый чемпионат Австралии. Так почему же это не должно быть возможно в бассейне или в тренажерном зале?" - отметил глава МОК.

Международный олимпийский комитет в феврале 2022 года рекомендовал спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям МОК.