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Сборная Германии победила Норвегию, выиграв второй матч на ЧМ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Германии нанесли поражение национальной команде Норвегии во втором своем матче в рамках проходящего в Риге чемпионата мира-2021.

Результат встречи участников группы В – 5:1 (1:0, 3:1 1:0) в пользу немецкой сборной)

В составе сборной Германии голы провели Маттиас Плахта (20-я минута), Леон Гаванке (24, в большинстве), Леонард Пфедерль (27), Леан Бергманн (45).

В составе сборной Норвегии отличился Эмиль Мартинсен Лиллеберг (37).

Германия одержала две победы в двух стартовых матчах, набрала 6 очков и лидирует в группе В. Накануне немцы со счетом 9:4 разгромили команду Италии. Для Норвегии это был первый матч на турнире, она пока не набрала очков.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.

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