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Сборная России по буллитам победила Швецию

Россияне - в плей-офф, шведы сенсационно выбывают из турнира

Сборная России по буллитам победила Швецию
Сборная России по буллитам победила Швецию
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России нанесли поражение национальной команде Швеции в шестом своем матче в рамках группового этапа чемпионата мира в Риге.

Основное время завершилась вничью, в овертайме счет не изменился. В серии буллитов успешнее оказались россияне.

Результат встречи - 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу сборной России.

После гола Йеспера Фредена на девятой минуте сборная Швеции вышла вперед. Победный для нее счет продержался до 53-й минуты, когда в составе россиян отличился Антон Слепышев. Через 12 секунд ворота шведов поразил Александр Барабанов. Однако на 56-й минуте Виктор Олофссон сравнял счет.

Победный буллит в составе сборной России реализовал Владимир Тарасенко.

Сборная России набрала в шести матчах 14 очков и досрочно вышла в плей-офф. Она лидирует в группе А. Команда Швеции в семи матчах завоевала 10 баллов и не смогла пробиться в четвертьфинал.

Во вторник россияне проведут заключительный матч группового этапа - против Белоруссии.

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