Олимпиада Пекин 2022

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Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Россия - ШвейцарияПодробнее

Игры в Пекине. 4 февраля. Онлайн

В пятницу официально стартуют зимние Олимпийские игры-2022

Игры в Пекине. 4 февраля. Онлайн
Игры в Пекине. 4 февраля. Онлайн
Фото: Al Bello/Getty Images

В стартовый день Олимпиады медали разыграны не будут

С прокатом справился. Прыжки и другие элементы вышли, скажем так, не филигранными, но я их сделал. Это самое главное. Было большое желание не подвести других ребят. Они, наверное, больше заслужили выступить в командном турнире и не хотелось помешать им добиться результата. Перед выходом на лёд старался не думать, что это Олимпиада. Так легче. И ещё зрители помогли. Я думал их вообще не будет и очень обрадовался, что трибуны не пустые.
Марк Кондратюк (цитату приводит Олимпийский комитет России)

Итак, итальянец заработал 88,10 балла и занял пятое место. Таким образом, сборная России набирает 8 очков и занимает после этой дисциплины третье место. На первом идет команда США (10), на втором Япония (9).

Остался только один участник в мужском коротком прокате - серебряный призер чемпионата Европа Даниэл Грассль (Италия)

111,71 зарабатывает Натан Чен! Сборная США возглавляет турнирную таблицу командного турнира фигуристов на Олимпиаде. У нее 9 баллов! Второй идет Япония (8), третьей - Россия (7)

Сейчас идет прокат трехкратного чемпиона мира Натана Чена!

Позади выступление грузина Мориса Квителашвили. Заработав 92,37 балла, он вывел сборную Грузии на третье место. Теперь у Грузии 6 очков, у России - 7, у Японии - 8. Чем ниже располагается последующий фигурист, тем больше очков становится у твоей команды

Так, на первое место выходит японский фигурист, его программу оценили в 105,46 балла. У сборной Японии сейчас 7 очков в копилке, у российской команды - 6

Но впереди еще четыре фигуриста. Включая знаменитых Натана Чена (США), Сема Уно (Япония)

95,81 балла! Кондратюк выводит сборную России на первое место!!

Сейчас на короткую разминку вышли участники второго блока, включая нашего Марка Кондратюка. После разминки выступать будет он!

В лидеры короткой программы командного турнира среди мужчин вышел представитель Китая Цзинь Боян: 82,87 балла.

К слову из вчерашнего

В 7:10 начнется матч женского хоккейного турнира Россия - Швейцария! Не пропустите!

18-летний Кондратюк - подольчанин. Недавно выиграл чемпионат Европы.

Пока два фигуриста из девяти откатали короткую программу. Канадец Роман Садовски заработал 71,06 балла и пока идет на первом месте. Это предварительные 3 балла в копилку сборной Канады. Немец Паул Фентц получил от судей 68,64 балла. Это предварительные 2 очка в копилку сборной Германии на командном турнире.

Наш Марк Кондратюк выйдет на лед пятым.

Напомним, что:

Сейчас же начался мужской одиночный

Представительницу в женском катании обещали обнародовать позднее. Там время есть ибо женский прокат пройдет аж послезавтра

В мужском одиночном катании нашу сборную представит Марк Кондратюк, в парах - Анастасия Мишина/Александр Галлямов, в танцах - Виктория Синицина/ Никита Кацалапов

Первые победители и призеры Игр-2022 будут выявлены только завтра. Но этот репортаж вовсе не разогревочный, а настоящий боевой. Тем более, прямо сейчас стартует короткая программа командных соревнований по фигурному катанию!

Меня зовут Владимир Нардин.

В день официального старта Олимпийских игр в Пекине мы начинаем цикл посвященных им текстовых трансляций!

Доброе утро, уважаемые любители спорта!

Пекин в преддверии Олимпиады

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Олимпиада-2022

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