Игры в Пекине. 4 февраля. Онлайн

С прокатом справился. Прыжки и другие элементы вышли, скажем так, не филигранными, но я их сделал. Это самое главное. Было большое желание не подвести других ребят. Они, наверное, больше заслужили выступить в командном турнире и не хотелось помешать им добиться результата. Перед выходом на лёд старался не думать, что это Олимпиада. Так легче. И ещё зрители помогли. Я думал их вообще не будет и очень обрадовался, что трибуны не пустые.

Марк Кондратюк (цитату приводит Олимпийский комитет России)