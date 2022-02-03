Российская фристайлистка Смирнова вышла в финал соревнований ОИ в могуле
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Фристайлистка сборной России Анастасия Смирнова заняла восьмое место в квалификационных соревнований Игр-2022 в могуле.
Этот результат позволил ей напрямую попасть в финал олимпийского турнира в Пекине напрямую. Эта опция предусмотрена для тех, кто попал в топ-8.
Остальные участницы квалификации, включая россиянок Полины Чудиновой (17-е место), Анастасия Первушина (21), Виктория Лазаренко (25), примут участие во второй квалификации.
Финал пройдет 6 февраля.