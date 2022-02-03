Олимпиада Пекин 2022

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Российская фристайлистка Смирнова вышла в финал соревнований ОИ в могуле

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Фристайлистка сборной России Анастасия Смирнова заняла восьмое место в квалификационных соревнований Игр-2022 в могуле.

Этот результат позволил ей напрямую попасть в финал олимпийского турнира в Пекине напрямую. Эта опция предусмотрена для тех, кто попал в топ-8.

Остальные участницы квалификации, включая россиянок Полины Чудиновой (17-е место), Анастасия Первушина (21), Виктория Лазаренко (25), примут участие во второй квалификации.

Финал пройдет 6 февраля.

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