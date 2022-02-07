Хоккеистки сборной России крупно проиграли Канаде

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российские хоккеистки потерпели поражение от соперниц из сборной Канады в матче группового турнира Олимпиады-2022 в Пекине.

Результат встречи - 6:1 (2:0, 2:1, 2:0) в пользу канадской сборной. Единственную шайбу в составе сборной России забросила Анна Шохина (38-я минута). За Канаду отличились Сара Нурс (3), Сара Филье (3), Джейми Ли Рэттрей (28), Эрин Эмброуз (31), Брианна Дженнер (41) и Мари-Филип Пулен (46).

Матч должен был начаться в 7:10 мск, однако его старт был отложен. По сообщениям СМИ, канадские спортсменки отказывались выходить на лед до получения отрицательных тестов российских хоккеисток на COVID-19.

Спустя час игра началась, но все участники матча, в том числе хоккеистки, вышли на лед в медицинских масках. К началу третьего периода российская команда получила отрицательные результаты тестов и продолжила игру без масок, канадские спортсменки доиграли матч в средствах защиты.

Сборная России занимает третью строчку в таблице группы А, набрав 3 очка. Лидирует в группе Канада и США, у команд по 9 очков. В аутсайдерах - Финляндия и Швейцария, они не набрали ни одного очка. Согласно регламенту турнира, в плей-офф выходят все участники группы А.

Последний матч на групповом этапе Россия проведет против Финляндии, игра запланирована на 8 февраля.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.