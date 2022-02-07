Олимпиада Пекин 2022

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Хоккей с шайбой07:10Женщины. Группа A Россия - Канада 1:6Подробнее

Хоккеистки сборной России крупно проиграли Канаде

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российские хоккеистки потерпели поражение от соперниц из сборной Канады в матче группового турнира Олимпиады-2022 в Пекине.

Результат встречи - 6:1 (2:0, 2:1, 2:0) в пользу канадской сборной. Единственную шайбу в составе сборной России забросила Анна Шохина (38-я минута). За Канаду отличились Сара Нурс (3), Сара Филье (3), Джейми Ли Рэттрей (28), Эрин Эмброуз (31), Брианна Дженнер (41) и Мари-Филип Пулен (46).

Матч должен был начаться в 7:10 мск, однако его старт был отложен. По сообщениям СМИ, канадские спортсменки отказывались выходить на лед до получения отрицательных тестов российских хоккеисток на COVID-19.

Спустя час игра началась, но все участники матча, в том числе хоккеистки, вышли на лед в медицинских масках. К началу третьего периода российская команда получила отрицательные результаты тестов и продолжила игру без масок, канадские спортсменки доиграли матч в средствах защиты.

Сборная России занимает третью строчку в таблице группы А, набрав 3 очка. Лидирует в группе Канада и США, у команд по 9 очков. В аутсайдерах - Финляндия и Швейцария, они не набрали ни одного очка. Согласно регламенту турнира, в плей-офф выходят все участники группы А.

Последний матч на групповом этапе Россия проведет против Финляндии, игра запланирована на 8 февраля.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

Триумф российских фигуристов в Пекине

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На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.За произвольный прокат Камила Валиева заработала 178,92 балла. Этот результат оказался лучшим среди всех участниц произвольной программы (10 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в произвольной программе, заработав для сборной России девять балловАнастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольном прокате. Их программу судьи оценили в 145,20 балла. Это добавило в зачет российской команды 10 баллов.Марк Кондратюк показал второй результат в произвольном прокате на командном турнире. Его выступление судьи оценили в 181,65 балла. Благодаря этому результату Кондратюк добавил в копилку российской команды 9 зачетных очков.Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании. За свой прокат она получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков.Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали второй результат в короткой программе спортивных пар. За свой прокат россияне заработали 82,64 балла, что принесло сборной России 9 очков в командный зачет.В короткой программе среди мужчин Марк Кондратюк занял третье место, получив от судей за своей прокат 95,81 балла (8 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на командном турнире. За прокат они заработали 85,05 балла и принесли в зачет команды 9 очков.
На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.
Хроника 23 января – 07 февраля 2022 годаНаши на Олимпиаде в Пекине
хоккей Олимпиада-2022 коронавирус

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