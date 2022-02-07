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Российские хоккеистки и судьи сняли медицинские маски на игре с Канадой

Это решено было сделать после того, как россиянки получили результаты тестов на коронавирус

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российские хоккеистки сняли медицинские маски в перед третьим периодом матча олимпийского турнира Игр в Пекине против Канады.

Россиянки избавились от масок после того, как стали известны результаты их тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Олимпийского комитета России. Судьи матча также сняли маски.

Сохранили защиту только канадские спортсменки.

Ранее было задержано начало матча Команда ОКР - Канада женского хоккейного олимпийского турнира. Сообщалось, что канадские игроки из-за опасений заразиться коронавирусом отказывались выходить на лед, а потом приняли решение играть в медицинских масках, которые также надели россиянки и судьи.

Идет третий период встречи, канадки ведут со счетом 6:1.

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Хоккеист Вадим Шипачев выиграл золото Игр-2018 в Пхенчхане. На церемонии открытия Олимпиады в Пекине был знаменосцем российской команды.
хоккей Олимпиада-2022 коронавирус

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