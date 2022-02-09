Олимпиада Пекин 2022

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Хоккей с шайбой11:40Мужчины. Группа B Россия - Швейцария 1:0Подробнее

Российские хоккеисты победили Швейцарию в первом матче Олимпиады

Российские хоккеисты победили Швейцарию в первом матче Олимпиады
Российские хоккеисты победили Швейцарию в первом матче Олимпиады
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты Олимпийского комитета России с победы над Швейцарией начали выступление на Играх-2022 в Пекине.

Результат встречи - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу россиян. За три секунды до окончания первого периода в их составе отличился Антон Слепышев.

На групповом этапе Олимпиады Россия сыграет также с Данией (11 февраля, начало - 7:10 мск) и Чехией (12 февраля, 16:10).

Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами.

Олимпиада-2022 проходит без участия игроков Национальной хоккейной лиги.

В связи с санкциями, наложенными на российский спорт в декабре 2020 года, отечественная сборная выступает на ОИ под флагом Олимпийского комитета России.

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