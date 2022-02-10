Россия стала четвертой в эстафете саночников на Олимпиаде

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Немецкая команда саночников стала победителем эстафеты на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Результат немецких спортсменов - 3 минуты 3,406 секунды. Сборная Германии выиграла эстафету на третьих Играх подряд. В частности, Натали Гайзенбергер, Тобиас Вендль и Тобиас Арльт стали шестикратными олимпийскими чемпионами, а Йоханнес Людвиг - трехкратным.

Второе место у сборной Австрии (+0,08 секунд). Третье место заняла команда Латвии (+0,948).

Российская команда - на четвертом месте, отстав от победителей на 1,261 секунду.

В состав сборной России входили бронзовый призер ОИ-2022 Татьяна Иванова, а также Роман Репилов и экипаж двойки Александр Денисьев - Владислав Антонов.

Олимпийские игры 2022 года стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля. Из-за санкций CAS российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.