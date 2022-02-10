Россия стала девятой по итогам очередного дня Олимпиады

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российские спортсмены не смогли завоевать медалей в очередной соревновательный день зимних Олимпийских игр в Пекине.

В отчетный соревновательный день было разыграно восемь комплектов наград. Близка к медали была лыжница Наталья Непряева в гонке на 10 км м классическим ходом с раздельного старта, однако она 0,1 секунды уступила ставшей третьей Кристе Пярмякоски (Финляндия).

У команды Олимпийского комитета России, под флагом которого выступают отечественные спортсмены, по-прежнему 11 медалей – две золотые, три серебряные и шесть бронзовых. С этими показателями она опустилась с восьмой на девятую строчку медального зачета.

На первом месте находится Германия (6, 3, 0), в тройку лучших входят Норвегия (5, 3, 4) и Австрия (4, 5, 4).

Кроме того, российская команда утратила лидерство по общему числу наград. По этому показателю она теперь четвертая, выше нее находятся Австрия (13), Норвегия и Канада (по 12).