Олимпиада Пекин 2022

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиНашиРасписаниеМедалиФотоОнлайны Весь спорт Поиск
Поиск
Лыжные гонки10:30Женщины. Финал  Россия Германия ШвецияПодробнееХоккей с шайбой07:10Женщины. Четвертьфинал Россия - Швейцария 2:4Подробнее

Игры в Пекине. 12 февраля. Онлайн

В субботу на зимней Олимпиаде будет разыграно шесть комплектов наград

Игры в Пекине. 12 февраля. Онлайн
Игры в Пекине. 12 февраля. Онлайн
Фото: Federico Modica/NordicFocus/Getty Images

Это третье российское золото на Олимпийских играх!

Второй стала Германия, третьей - Швеция (как будто вас сейчас это так волнует)

Мы - чемпионы!!

Уходит в отрыв Степанова! 5,3 секунды преимущества!

Где-то чуть поодаль ведется отчаянная борьба за третье место! Российско-немецкую пару та группа вряд ли догонит!

И обгоняет ее!

Догнала Степанова соперницу!

Но что мы видим? Немецкая лыжница вышла вперед и уже на 6 секунд опережает россиянку. На такси, что ли, немка поехала?

Начался последний этап эстафеты! У нас преимущество 5 секунд!

На четвертом этапе будет бежать Вероника Степанова (если, конечно, норвежский журналист не заменил ее). Она уже приводила российскую сборную к победам!

Да, 5 секунд преимущества россиянки! Пока первое место за нами!

Показалось, что проскользнула попытка Сориной оторваться от немецкой лыжницы. Так это или нет - сказать сложно. Но бегут они в паре

Возвращает Сорина лидерство сборной России!

Татьяна Сорина побежала на третий этап - уже коньковым ходом. Проигрываем немкам 4,3 секунды. На третьем месте - Норвегия. Проигрывает лидеру 22,8 секунды

Татьяна Сорина побежала на третий этап - уже коньковым ходом. Проигрываем немкам 4,3 секунды. На третьем месте - Норвегия. Проигрывает лидеру 22,8 секунды

Немецкая лыжница Хеннинг решила (и выполнила задуманное) обойти Непряеву

Отрыв от третьего места составляет 14 секунд

Продолжают идти вровень Россия и Германия

Наталья Непряева вышла на второй этап. Германия отстает от России на полторы секунды.

Почти догнала россиянку лыжница из Германии

Сокращается отрыв до 11,4 секунды

Норвежская и латвийская лыжницы упали зацепились лыжами, палками друг за друга. Потеряли немало времени и теперь едут за группой, которая преследует россиянку! 

12,9 секунды преимущества на отметке 2,5 км! Мне нравится!

Отрывается российская лыжница от соперниц, причем существенно! Выглядит это так, слово это гонка с раздельного старта!

Пока большой группой едут лыжницы. Во главе пелотона - Юлия Ступак!

Эстафета началась!

Сегодня, кстати, будет ритм-танец у танцевальных пар

О Валиевой

В 16:10 за дело возьмутся хоккеисты сборной России, они сыграют против Чехии. Нашей команде можно проиграть хоть со счетом 0:100, россияне уже обеспечили путевку сразу в четвертьфинал.

В 12:00 начнется мужской спринт по биатлону

Есть и плохие новости: женская сборная России по хоккею проиграла Швейцарии и выбыла из борьбы за медали. Здесь была и драма: при счете 1:1 в третьем периоде наши игроки вышли вперед, но судьи после долгого просмотра видео отменили взятие ворот. Потом Швейцария провела гол, но россиянки быстро отыгрались. Потом вновь пропустили, и заключительный гол состоялся уже в пустые наши ворота.

За Россию побегут Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова!

В частности, в 10:30 начнется женская лыжная эстафета!

Сегодня будет разыграно шесть комплектов наград.

"Интерфакс" продолжает цикл трансляций соревнований зимней Олимпиады в Пекине!

Здравствуйте, уважаемые любители спорта!

Олимпиада-2022

Новости по теме

Олимпиада Пекин 2022

Российские лыжницы выиграли эстафету на Олимпиаде

Российские лыжницы выиграли эстафету на Олимпиаде

В МОК приветствовали расследование в отношении окружения Валиевой

В МОК приветствовали расследование в отношении окружения Валиевой

Россия поднялась на восьмое место медального зачета после очередного дня ОИ

Россия поднялась на восьмое место медального зачета после очередного дня ОИ

Российский скелетонист Третьяков стал четвертым на ОИ в Пекине

РУСАДА открыло дело в отношении персонала Валиевой

Российские хоккеисты обеспечили себе выход в четвертьфинал Олимпиады

Российские хоккеисты обеспечили себе выход в четвертьфинал Олимпиады

ВАДА оспорит в CAS снятие временного отстранения Валиевой

Российский лыжник Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км

Российский лыжник Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км

Сборная России по хоккею победила Данию на Олимпиаде

Сборная России по хоккею победила Данию на Олимпиаде

ОКР уверяет, что итоги командного турнира фигуристов должны остаться в силе

Фотогалереи

Олимпиада-2022 в Пекине
14

Олимпиада-2022 в Пекине

Триумф российских фигуристов в Пекине
9

Триумф российских фигуристов в Пекине

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине
11

Российские триумфаторы Олимпиад на Играх в Пекине

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
17

Открытие Олимпиады-2022 в Пекине

Самые титулованные участники зимних Игр в истории
9

Самые титулованные участники зимних Игр в истории

Пекин в преддверии Олимпиады
13

Пекин в преддверии Олимпиады

Новости спорта

Российские лыжницы выиграли эстафету на Олимпиаде

Российские лыжницы выиграли эстафету на Олимпиаде

В МОК приветствовали расследование в отношении окружения Валиевой

В МОК приветствовали расследование в отношении окружения Валиевой

Россия поднялась на восьмое место медального зачета после очередного дня ОИ

Россия поднялась на восьмое место медального зачета после очередного дня ОИ

Российский скелетонист Третьяков стал четвертым на ОИ в Пекине

РУСАДА открыло дело в отношении персонала Валиевой

Российские хоккеисты обеспечили себе выход в четвертьфинал Олимпиады

Российские хоккеисты обеспечили себе выход в четвертьфинал Олимпиады

ВАДА оспорит в CAS снятие временного отстранения Валиевой

Российский лыжник Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км

Российский лыжник Большунов завоевал серебро Олимпиады в гонке на 15 км

Сборная России по хоккею победила Данию на Олимпиаде

Сборная России по хоккею победила Данию на Олимпиаде

ОКР уверяет, что итоги командного турнира фигуристов должны остаться в силе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csesr', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });