Игры в Пекине. 12 февраля. Онлайн
В субботу на зимней Олимпиаде будет разыграно шесть комплектов наград
Это третье российское золото на Олимпийских играх!
Второй стала Германия, третьей - Швеция (как будто вас сейчас это так волнует)
Мы - чемпионы!!
Уходит в отрыв Степанова! 5,3 секунды преимущества!
Где-то чуть поодаль ведется отчаянная борьба за третье место! Российско-немецкую пару та группа вряд ли догонит!
И обгоняет ее!
Догнала Степанова соперницу!
Но что мы видим? Немецкая лыжница вышла вперед и уже на 6 секунд опережает россиянку. На такси, что ли, немка поехала?
Начался последний этап эстафеты! У нас преимущество 5 секунд!
На четвертом этапе будет бежать Вероника Степанова (если, конечно, норвежский журналист не заменил ее). Она уже приводила российскую сборную к победам!
Да, 5 секунд преимущества россиянки! Пока первое место за нами!
Показалось, что проскользнула попытка Сориной оторваться от немецкой лыжницы. Так это или нет - сказать сложно. Но бегут они в паре
Возвращает Сорина лидерство сборной России!
Татьяна Сорина побежала на третий этап - уже коньковым ходом. Проигрываем немкам 4,3 секунды. На третьем месте - Норвегия. Проигрывает лидеру 22,8 секунды
Татьяна Сорина побежала на третий этап - уже коньковым ходом. Проигрываем немкам 4,3 секунды. На третьем месте - Норвегия. Проигрывает лидеру 22,8 секунды
Немецкая лыжница Хеннинг решила (и выполнила задуманное) обойти Непряеву
Отрыв от третьего места составляет 14 секунд
Продолжают идти вровень Россия и Германия
Наталья Непряева вышла на второй этап. Германия отстает от России на полторы секунды.
Почти догнала россиянку лыжница из Германии
Сокращается отрыв до 11,4 секунды
Норвежская и латвийская лыжницы упали зацепились лыжами, палками друг за друга. Потеряли немало времени и теперь едут за группой, которая преследует россиянку!
12,9 секунды преимущества на отметке 2,5 км! Мне нравится!
Отрывается российская лыжница от соперниц, причем существенно! Выглядит это так, слово это гонка с раздельного старта!
Пока большой группой едут лыжницы. Во главе пелотона - Юлия Ступак!
Эстафета началась!
Сегодня, кстати, будет ритм-танец у танцевальных пар
О Валиевой
В МОК приветствовали расследование в отношении окружения Валиевой— Интерфакс (@interfax_news) February 12, 2022
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В 16:10 за дело возьмутся хоккеисты сборной России, они сыграют против Чехии. Нашей команде можно проиграть хоть со счетом 0:100, россияне уже обеспечили путевку сразу в четвертьфинал.
В 12:00 начнется мужской спринт по биатлону
Есть и плохие новости: женская сборная России по хоккею проиграла Швейцарии и выбыла из борьбы за медали. Здесь была и драма: при счете 1:1 в третьем периоде наши игроки вышли вперед, но судьи после долгого просмотра видео отменили взятие ворот. Потом Швейцария провела гол, но россиянки быстро отыгрались. Потом вновь пропустили, и заключительный гол состоялся уже в пустые наши ворота.
За Россию побегут Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова!
В частности, в 10:30 начнется женская лыжная эстафета!
Сегодня будет разыграно шесть комплектов наград.
"Интерфакс" продолжает цикл трансляций соревнований зимней Олимпиады в Пекине!
Здравствуйте, уважаемые любители спорта!