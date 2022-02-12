Игры в Пекине. 12 февраля. Онлайн

Есть и плохие новости: женская сборная России по хоккею проиграла Швейцарии и выбыла из борьбы за медали. Здесь была и драма: при счете 1:1 в третьем периоде наши игроки вышли вперед, но судьи после долгого просмотра видео отменили взятие ворот. Потом Швейцария провела гол, но россиянки быстро отыгрались. Потом вновь пропустили, и заключительный гол состоялся уже в пустые наши ворота.