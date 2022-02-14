В Ассоциации юристов назвали ожидаемым решение по Валиевой

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), вынесенный в отношении фигуристки Камилы Валиевой, соответствует всем нормам, заявила "Интерфаксу" член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

"Решение спортивного арбитража ожидаемо в данном случае. Валиева, в соответствии с кодексом ВАДА, является "защищенным лицом" (спортсменом или иным физическим лицом, которое на момент нарушения антидопингового правила не достигло возраста шестнадцати лет)", - сказала Спиридонова.

"Согласно антидопинговым правилам РУСАДА и Всемирному антидопинговому кодексу отстранение защищенных лиц не предусмотрено, а наоборот содержатся положения о более низких санкциях", - отметила собеседник агентства.

Спиридонова напомнила об обстоятельствах, на которые указала комиссия CAS: "недопущение Валиевой к участию в Олимпийских играх нанесет ей "непоправимый вред в этих обстоятельствах"; несвоевременное уведомление о результатах антидопингового теста Валиевой - не ее вина ".

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе 15-летней Валиевой, которая была у нее взята 25 декабря 2021 года, содержались следы запрещенного вещества.

Выездная панель CAS рассмотрела дело Валиевой 13 февраля. В понедельник, 14 февраля, выездная панель CAS приняла решение допустить Валиеву до участия в олимпийском турнире одиночниц.

15 февраля начнется олимпийский турнир фигуристок в одиночном катании.