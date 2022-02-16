Хоккеисты сборной США проиграли Словакии в четвертьфинале ОИ

Хоккеисты сборной Словакии Фото: АР/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В матче 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира в Пекине, сборная Словакии нанесла поражение команде США в серии послематчевых буллитов.

Встреча завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу словацкой команды. У победителей в основное время точные броски нанесли Юрай Слафковски (12) и Марек Гривик, чей гол за 44 секунды до конца третьего периода позволил словакам перевести игру в овертайм. Победный буллит исполнил Петер Цегларик. В составе североамериканской команды отличились Ник Абруццезе (20-я минута) и Сэм Хентджес (29).

Таким образом, США выбывают из участия в дальнейшем розыгрыше, а команде Словакии предстоит сыграть в полуфинале, который состоится 18 февраля. Соперник пока неизвестен.

Ранее американская сборная выиграла все три матча группового этапа и заняла первое место в группе A, получив прямую путевку в четвертьфинал. Словакия же уступила в двух первых встречах командам Финляндии и Швеции, но переиграла Латвию в заключительном туре группового этапа и нанесла поражение Германии в матче квалификации.