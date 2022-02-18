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Сборная Финляндии по хоккею победила Словакию и стала первым финалистом ОИ

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Финляндии нанесли поражение Словакии в матче 1/2 финала олимпийского турнира в Пекине.

Результат встречи – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу финской команды.

Голы в ее составе провели Сакари Маннинен (16-я минута), Харри Песонен (60, в пустые ворота).

Соперником финнов в финале, который пройдет 20 февраля, будет победитель пары Россия – Швеция. Этим команды свой полуфинальный матч проведут в пятницу (начало – 16:10 мск).

Российские хоккеисты являются действующими чемпионами Олимпиады.

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