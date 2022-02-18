Олимпиада Пекин 2022

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Игры в Пекине. 18 февраля. Онлайн

Пять комплектов наград разыграют на Олимпиаде в пятницу

Игры в Пекине. 18 февраля. Онлайн
Игры в Пекине. 18 февраля. Онлайн
Фото: Patrick Smith/Getty Images

А в 12:00 - мужской масс-старт биатлонистов

В 11:30 начнутся заезды конькобежцев на дистанции 1000 м. В частности, побежит действующий обладатель мирового (1 минута 5,69 секунды) рекорда Павел Кулижников из России. Он побежит в шестой паре. В 12-й паре состоится забег с участием еще одного россиянина, Виктора Мусташкова.

В итоге Кристина финишировала пятой

Остальные российские биатлонистки отстают от лидера более чем на три минуты

Шестой идет Резцова, отстает от первого места на 1 минуту 17 секунд, от третьего - секунд на 20

По сто раз промахиваются лидеры и казалось бы, вот он шанс для Кристины без штрафных кругов пойти сразу на финиш уже второй, но!

А сейчас в биатлоне начнется заключительная стрельба!

После успеха Ридзика в активе команды Олимпийского комитета России теперь 27 медалей – пять золотых, девять серебряных, 13 бронзовых.

На восьмое место поднимается Резцова после третьей стрельбы. Отставание - полминуты!

Сергей Ридзик - бронзовый призер Олимпиады!

Зато сейчас начнется финал соревнований в ски-кроссе - с участием 29-летнего россиянина Сергея Ридзика!

Теперь лучшей из наших является Кристина Резцова. Она 19-я с полутораминутным отставанием от лидера

Со стрельбой у российских биатлонисток совсем беда. Первой после второго рубежа уехала норвежка Тириль Экхофф. Вы можете смело отойти от экрана, сделать себе бутерброд, вернуться - и только потом увидите первую из наших

Статистика промахов

На первом огневом рубеже ни одна из российских биатлонисток не смогла обойтись без промахов. Лучшая из россиянок сейчас - Ирина Казакевич. Она идет 19-й с отставанием от лидера в 42,2 секунды

Тем временем, в биатлоне стартовал женский масс-старт!

Ехал в хвосте россиянин и в итоге финишировал вторым! Сергей - в финале!

Сейчас будет полуфинальный заезд с участием Сергея Ридзика. Четыре спортсмена в группе. Нужно стать первым или вторым

Не удалось Игорь Омелину пробиться в полуфинал в ски-кроссе. Финишировал он четвертым

Кто от нас выступит в биатлоне

Вот!

В еще одном заезде примет участие наш Игорь Омелин

Ну а сейчас идут четвертьфинальные заезды фристайлистов в ски-кроссе: только что россиянин Сергей Ридзик выиграл свой заезд и вышел в полуфинал!

В 10:00 стартует женский масс-старт в биатлоне, в 12:00 - мужской, в 11:30 будут коньки, также с участием россиян. Позже выступят спортивные пары фигуристов с короткой программой. Плюс - полуфинал Россия - Швеция в хоккее!

Сегодня будет немало интересного. А что, когда-то было иначе?

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! "Интерфакс" продолжает цикл текстовых трансляций, посвященный соревнованиям олимпийского Пекина!

Олимпиада-2022 Пекин Олимпийские игры

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