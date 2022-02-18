Игры в Пекине. 18 февраля. Онлайн

В 11:30 начнутся заезды конькобежцев на дистанции 1000 м. В частности, побежит действующий обладатель мирового (1 минута 5,69 секунды) рекорда Павел Кулижников из России. Он побежит в шестой паре. В 12-й паре состоится забег с участием еще одного россиянина, Виктора Мусташкова.