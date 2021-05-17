15 случаев заражения COVID выявлено в сборной Италии перед стартом ЧМ по хоккею

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - 15 случаев заболевания коронавирусом выявлено в стане сборной Италии по хоккея в преддверии старта на этой неделе чемпионата мира в Латвии.

Как сообщается на сайте Федерации ледовых видов спорта, коронавирусом заболели как игроки, так и представители тренерского штаба. Так, главный тренер сборной Италии Грег Айрленд будет руководить командой удаленно.

Игроков разделили на две группы. В одну группу вошли те, для которого участие в чемпионате мира-2021 исключено, во вторую – те, кто может прибыть в Ригу, если новый тест на коронавирус даст отрицательный результат.

Сниматься с турнира команда не собирается.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Первый матч Италия проведет 21 мая против Германии.