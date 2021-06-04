Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

Буре призвал воздержаться от резких шагов в отношении сборной России

"Смена тренера – это не выход. Но ошибки разобрать нужно", - считает он

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Чемпион мира по хоккею Павел Буре считает, что по выступлению сборной России на ЧМ в Риге нельзя оценивать уровень отечественного хоккея.

СпортПоражение сборной России от Канады расстроило ПутинаЧитать подробнее

"Понимаю, что сейчас идет огромная волна разочарования. И я тоже крайне расстроен поражением (от сборной Канады в четвертьфинале - ИФ). Но сейчас нужно понять причину. Без эмоций и истерик разобраться, что к чему. Нельзя по отдельному турниру делать выводы о развитии хоккея. Сборная Швеции вообще не вышла из группы, однако никто не говорит, что в этой стране слабое развитие хоккея", - сказал Буре "Интерфаксу".

"Нам не нужно сейчас делать резкие шаги, а спокойно готовиться к Олимпиаде. Смена тренера – это не выход. Но ошибки разобрать нужно. Понять, почему игроки КХЛ не смогли стать лидерами, почему в овертайме 3 на 3 выпустили именно такое сочетание хоккеистов. Вопросов много, но все решаемо. Но разбираться надо с холодной головой", - считает Буре.

Хоккеисты сборной России в четвертьфинале ЧМ в четверг уступили Канаде со счетом 1:2, пропустив решающий гол в овертайме.

Стадии плей-офф предшествовал основной этап, где россияне в своей группе заняли первое место, канадцы – четвертое.

хоккей ЧМ по хоккею

Новости по теме

Новости

Российская теннисистка задержана по подозрению в "договорняке" на Roland Garros

Российская теннисистка задержана по подозрению в "договорняке" на Roland Garros
Чемпионат мира по хоккею-2021

Финляндия обыграла Чехию и вышла в полуфинал

Чемпионат мира по хоккею-2021

Сборная России проиграла Канаде

Сборная России проиграла Канаде
Чемпионат мира по хоккею-2021

Бобровский будет защищать ворота сборной России в матче с Канадой

Чемпионат мира по хоккею-2021

Сборная Германии стала вторым полуфиналистом

Чемпионат мира по хоккею-2021

Сборная США разгромила Словакию и вышла в полуфинал

Приговор Кокорину и Мамаеву признан законным

Приговор Кокорину и Мамаеву признан законным
Чемпионат мира по хоккею-2021

Россия - Канада. Онлайн

Россия - Канада. Онлайн

Карацев проиграл во втором круге Roland Garros

Симоне Индзаги стал новым главным тренером "Интера"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код