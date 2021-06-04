Буре призвал воздержаться от резких шагов в отношении сборной России

"Смена тренера – это не выход. Но ошибки разобрать нужно", - считает он

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Чемпион мира по хоккею Павел Буре считает, что по выступлению сборной России на ЧМ в Риге нельзя оценивать уровень отечественного хоккея.

"Понимаю, что сейчас идет огромная волна разочарования. И я тоже крайне расстроен поражением (от сборной Канады в четвертьфинале - ИФ). Но сейчас нужно понять причину. Без эмоций и истерик разобраться, что к чему. Нельзя по отдельному турниру делать выводы о развитии хоккея. Сборная Швеции вообще не вышла из группы, однако никто не говорит, что в этой стране слабое развитие хоккея", - сказал Буре "Интерфаксу".

"Нам не нужно сейчас делать резкие шаги, а спокойно готовиться к Олимпиаде. Смена тренера – это не выход. Но ошибки разобрать нужно. Понять, почему игроки КХЛ не смогли стать лидерами, почему в овертайме 3 на 3 выпустили именно такое сочетание хоккеистов. Вопросов много, но все решаемо. Но разбираться надо с холодной головой", - считает Буре.

Хоккеисты сборной России в четвертьфинале ЧМ в четверг уступили Канаде со счетом 1:2, пропустив решающий гол в овертайме.

Стадии плей-офф предшествовал основной этап, где россияне в своей группе заняли первое место, канадцы – четвертое.