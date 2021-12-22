Третьяк прокомментировал решение НХЛ не отпускать игроков на ОИ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сожалеет в связи с решением НХЛ не отпустить своих игроков на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекин.

"Олимпийские Игры проходят всего раз в четыре года, поехать на них – мечта всех спортсменов. Игроки сборной России, выступающие в НХЛ, очень хотели приехать на Олимпиаду, сыграть за национальную команду", - сказал Третьяк "Интерфаксу".

"Жаль, что НХЛ не едет в Пекин. Мы видим, что пандемия коронавируса не дала возможность провести хоккейный турнир зимних Игр с участием всех сильнейших", - посетовал он.

Поэтому срабатывает "план Б". Теперь Россия отправит на Олимпиаду сборную, которая будет сформирована из игроков КХЛ. Мы уже видели прообраз этой команды на Кубке Первого канала, но и другие кандидаты имеют возможность попасть в окончательный состав", - сказал трехкратный олимпийский чемпион.

По словам Третьяка, задача сборной России, несмотря на решение НХЛ, останется прежней.

"Задача у сборной России всегда одна – первое место. Тем более что в Пекин едем в статусе действующих победителей Олимпиады. Теперь все в руках тренерского штаба сборной. Главное - чтобы тренеры справились с формированием успешной команды, чтобы задача сборной России была решена", - заявил Третьяк.

Как сообщалось, Национальная хоккейная лига приняла решение о неучастии игроков своих клубов в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

"В связи с тем, что расписание регулярного сезона НХЛ было существенно нарушено в результате увеличения числа случаев заболевания COVID, и увеличено количество перенесенных игр, лига объявила, что игроки НХЛ не будут участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине", - сообщила в среду пресс-служба лиги.

Игроки НХЛ не принимали участия и в последних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018 , когда российские хоккеисты в финале обыграли Германию со счетом 4:3: победную шайбу в овертайме провел игравший тогда за ЦСКА Кирилл Капризов. Ныне он является хоккеистом НХЛ "Миннесота" и становится кандидатом на участие в Играх в Пекине.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.