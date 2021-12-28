Чернышенко заявил о намерении России подать заявку на проведение ОИ-2036

Минспорта и Олимпийскому комитету России поручено начать кампанию по выбору города-претендента

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Россия нацелена провести летнюю Олимпиаду в 2036 году, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он сообщил, что министерству спорта и Олимпийскому комитету России дано поручение начать кампанию по выбору города, который будет претендовать на проведение летней Олимпиады 2036 года.

"Определение города, который может подать заявку, - прерогатива Олимпийского комитета России вместе с Минспортом и субъектом страны, который готов принять Игры. Там даются юридические гарантии, это очень серьезный вопрос. Насколько я знаю, Международный олимпийский комитет пока не объявил конкурс, поэтому ждем", - сказал Чернышенко во вторник на брифинге по итогам развития спорта в России в 2021 году.

"Надо обязательно подаваться на игры 2036 года, всей страной выбрать достойного кандидата. Попрошу Минспорт и ОКР организовать работу по выбору возможных городов и будем ждать решения МОК о старте заявочной кампании", - сказал вице-премьер.

Он высказал мнение, что условия есть на Дальнем Востоке, а также в Сочи, который в 2014 году принимал зимнюю Олимпиаду. "Сочи к 2014 году готовился как город, который может принять и летние Игры", - сказал Чернышенко.

Ранее сообщалось, что летнюю Олимпиаду-2036 хотят провести Казань и Владивосток.

Россия становилась хозяйкой Олимпийских игр дважды: в 1980 году в Москве летние Игры и 2014 году - в Сочи зимние.