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ОКР призвал провести награждение призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022

ОКР призвал провести награждение призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Результаты командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине не подлежат пересмотру, заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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"Вчера в рамках регулярной пресс-конференции МОК официальный представитель организации, ссылаясь на позицию Международного союза конькобежцев (ISU), заявил, что результаты командного турнира и женских одиночных соревнований (если наша спортсменка займет призовое место), будут считаться предварительными, и в отношении них будет проставлен некий знак в виде "звездочки". Мы с этим категорически не согласны", - приводит в четверг слова Позднякова пресс-служба ОКР.

"В отношении результата командного турнира Олимпийский комитет России уже направил письмо в ISU, в котором детально и аргументированно изложил позицию о том, что результаты командного турнира не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах вне зависимости от итогов дисциплинарного расследования в отношении спортсменки", - заявил Поздняков.

"Антидопинговые правила сформулированы таким образом, что пересмотр результатов в командном турнире мог бы иметь место только в том случае, если бы предполагаемое антидопинговое нарушение было совершено во время Олимпийских игр", - добавил глава ОКР.

"Мы будем отстаивать эту позицию последовательно в рамках любого возможного разбирательства, в том числе в CAS, если потребуется", - отметил Поздняков.

Министр спорта РФ Олег Матыцин также заявил, что церемония награждения победителей командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине должна быть проведена.

"Пока вина и обстоятельства дела не установлены, церемонию надо провести", - добавил Матыцин в эфире телеканала "Россия 24".

Сборная ОКР 7 февраля победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, однако церемония награждения была отложена. Стало известно, что РУСАДА получило неблагоприятный результат допинг-пробы участвовавшей в турнире российской спортсменки Камилы Валиевой, и наложило на 15-летнюю фигуристку временное отстранение, которое было оспорено.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года содержались следы запрещенного вещества. Выездная панель международного спортивного арбитража CAS рассмотрела дело Валиевой 13 февраля. 14 февраля судьи приняли решение допустить Валиеву к олимпийским соревнованиям в женском одиночном катании. МОК тогда объявил, что не будет проводить церемонию награждения в командном турнире и отменит церемонию награждения в женском одиночном турнире, если в тройку призеров попадет Валиева.

Триумф российских фигуристов в Пекине

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На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.За произвольный прокат Камила Валиева заработала 178,92 балла. Этот результат оказался лучшим среди всех участниц произвольной программы (10 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в произвольной программе, заработав для сборной России девять балловАнастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольном прокате. Их программу судьи оценили в 145,20 балла. Это добавило в зачет российской команды 10 баллов.Марк Кондратюк показал второй результат в произвольном прокате на командном турнире. Его выступление судьи оценили в 181,65 балла. Благодаря этому результату Кондратюк добавил в копилку российской команды 9 зачетных очков.Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании. За свой прокат она получила 90,18 балла и принесла в копилку российской команды 10 очков.Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали второй результат в короткой программе спортивных пар. За свой прокат россияне заработали 82,64 балла, что принесло сборной России 9 очков в командный зачет.В короткой программе среди мужчин Марк Кондратюк занял третье место, получив от судей за своей прокат 95,81 балла (8 очков в зачет команды)Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали второй результат в ритм-танце на командном турнире. За прокат они заработали 85,05 балла и принесли в зачет команды 9 очков.
На командном турнире Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом: спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском – Камила Валиева.
Камила Валиева Олег Матыцин Олимпиада-2022 ОКР

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