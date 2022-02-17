ОКР призвал провести награждение призеров командного турнира фигуристов на ОИ-2022

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Результаты командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине не подлежат пересмотру, заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Вчера в рамках регулярной пресс-конференции МОК официальный представитель организации, ссылаясь на позицию Международного союза конькобежцев (ISU), заявил, что результаты командного турнира и женских одиночных соревнований (если наша спортсменка займет призовое место), будут считаться предварительными, и в отношении них будет проставлен некий знак в виде "звездочки". Мы с этим категорически не согласны", - приводит в четверг слова Позднякова пресс-служба ОКР.

"В отношении результата командного турнира Олимпийский комитет России уже направил письмо в ISU, в котором детально и аргументированно изложил позицию о том, что результаты командного турнира не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах вне зависимости от итогов дисциплинарного расследования в отношении спортсменки", - заявил Поздняков.

"Антидопинговые правила сформулированы таким образом, что пересмотр результатов в командном турнире мог бы иметь место только в том случае, если бы предполагаемое антидопинговое нарушение было совершено во время Олимпийских игр", - добавил глава ОКР.

"Мы будем отстаивать эту позицию последовательно в рамках любого возможного разбирательства, в том числе в CAS, если потребуется", - отметил Поздняков.

Министр спорта РФ Олег Матыцин также заявил, что церемония награждения победителей командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине должна быть проведена.

"Пока вина и обстоятельства дела не установлены, церемонию надо провести", - добавил Матыцин в эфире телеканала "Россия 24".

Сборная ОКР 7 февраля победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, однако церемония награждения была отложена. Стало известно, что РУСАДА получило неблагоприятный результат допинг-пробы участвовавшей в турнире российской спортсменки Камилы Валиевой, и наложило на 15-летнюю фигуристку временное отстранение, которое было оспорено.

11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года содержались следы запрещенного вещества. Выездная панель международного спортивного арбитража CAS рассмотрела дело Валиевой 13 февраля. 14 февраля судьи приняли решение допустить Валиеву к олимпийским соревнованиям в женском одиночном катании. МОК тогда объявил, что не будет проводить церемонию награждения в командном турнире и отменит церемонию награждения в женском одиночном турнире, если в тройку призеров попадет Валиева.