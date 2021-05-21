Сборная России дозаявила пять игроков на ЧМ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Пять игроков внесены в заявку сборной России по хоккею в пятницу, в день старта в Риге чемпионата мира-2021.

Как сообщается на сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ), состав пополнили нападающие Эмиль Галимов, Иван Морозов, Евгений Тимкин (все - СКА), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), защитник Григорий Дронов ("Металлург").

Накануне была обнародована начальная заявка сборной России, она состояла из 17 игроков: вратарь Иван Самонов (СКА), защитники Артем Зуб ("Оттава"), Владислав Гавриков ("Коламбус"), Иван Проворов ("Филадельфия"), Никита Задоров ("Чикаго"), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив"), нападающие Павел Карнаухов, Константин Окулов, Максим Шалунов, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Михаил Григоренко ("Коламбус"), Артем Швец-Роговой (СКА), Антон Бурдасов, Владислав Каменев (все - СКА), Александр Барабанов ("Сан-Хосе").

Чемпионат мира-2021 пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

В пятницу пройдут первые четыре матча турнира: в 16:15 мск начнутся матчи Россия - Чехия, Германия - Италия, в 20:15 - Белоруссия - Словакия, Канада - Латвия.

Сборная России представляет группу А, где также сыграет с Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

В группу В попали Финляндия, Канада, США, Германия, Италия, Латвия, Норвегия, Казахстан.

В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп, после чего на ЧМ пройдут четвертьфиналы (3 июня), полуфиналы (5 июня), матч за третье место и финал (6 июня).