ЧМ по хоккею 2021

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиМатчиФотоКоманды Весь спорт
Поиск
AНачало в 16:15Россия РоссияЧехия ЧехияBНачало в 16:15Германия ГерманияИталия Италия

Сборная России дозаявила пять игроков на ЧМ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Пять игроков внесены в заявку сборной России по хоккею в пятницу, в день старта в Риге чемпионата мира-2021.

Как сообщается на сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ), состав пополнили нападающие Эмиль Галимов, Иван Морозов, Евгений Тимкин (все - СКА), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), защитник Григорий Дронов ("Металлург").

СпортЧемпионат мира по хоккею стартует в РигеЧемпионат мира по хоккею стартует в РигеЧитать подробнее

Накануне была обнародована начальная заявка сборной России, она состояла из 17 игроков: вратарь Иван Самонов (СКА), защитники Артем Зуб ("Оттава"), Владислав Гавриков ("Коламбус"), Иван Проворов ("Филадельфия"), Никита Задоров ("Чикаго"), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив"), нападающие Павел Карнаухов, Константин Окулов, Максим Шалунов, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Михаил Григоренко ("Коламбус"), Артем Швец-Роговой (СКА), Антон Бурдасов, Владислав Каменев (все - СКА), Александр Барабанов ("Сан-Хосе").

Чемпионат мира-2021 пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

В пятницу пройдут первые четыре матча турнира: в 16:15 мск начнутся матчи Россия - Чехия, Германия - Италия, в 20:15 - Белоруссия - Словакия, Канада - Латвия.

Сборная России представляет группу А, где также сыграет с Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

В группу В попали Финляндия, Канада, США, Германия, Италия, Латвия, Норвегия, Казахстан.

В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп, после чего на ЧМ пройдут четвертьфиналы (3 июня), полуфиналы (5 июня), матч за третье место и финал (6 июня).

хоккей ЧМ по хоккею

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018

Чемпионат мира по хоккею стартует в Риге

Чемпионат мира по хоккею стартует в Риге

17 игроков вошли в начальную заявку сборной России на ЧМ по хоккею

Назван предварительный состав сборной России по хоккею на ЧМ-2021

Назван предварительный состав сборной России по хоккею на ЧМ-2021

Сборная России проиграла Финляндии в матче Еврохоккейтура

Семь игроков НХЛ вошли в состав сборной России на ЧМ

Семь игроков НХЛ вошли в состав сборной России на ЧМ

Сборная России по хоккею победила Швецию на Чешских играх

Назван расширенный состав сборной России по хоккею на Чешские игры

Капитан сборной России Шипачев не сыграет на ЧМ по хоккею из-за травмы

Хоккеист "Авангарда" Толчинский вызван в сборную для подготовки к ЧМ в Риге

Музыка Чайковского заменит гимн РФ на ЧМ по хоккею

Музыка Чайковского заменит гимн РФ на ЧМ по хоккею

Фотогалереи

Прославленные хоккеисты сборных СССР и России
13

Прославленные хоккеисты сборных СССР и России

Игроки НХЛ в сборной России на ЧМ-2021
7

Игроки НХЛ в сборной России на ЧМ-2021

Новости спорта

Чемпионат мира по хоккею стартует в Риге

Чемпионат мира по хоккею стартует в Риге

Россиянин Чупков выиграл золото ЧЕ на дистанции 200 м брассом

Россиянин Чупков выиграл золото ЧЕ на дистанции 200 м брассом

17 игроков вошли в начальную заявку сборной России на ЧМ по хоккею

Россия открыла въезд для участников и владельцев билетов на Евро-2020

Вячеслав Войнов перешел в московское "Динамо"

Овечкин забросил 800-ю шайбу за карьеру в НХЛ

Россия выиграла мужскую эстафету в плавании на чемпионате Европы

Российский пловец Колесников стал шестикратным чемпионом Европы

Российский пловец Колесников стал шестикратным чемпионом Европы

Чемпион мира по футболу Хедира объявил о завершении карьеры

Собянин опроверг снос "РЖД Арены" и переезд "Локомотива" в "Лужники"

Собянин опроверг снос "РЖД Арены" и переезд "Локомотива" в "Лужники"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cowoi', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');