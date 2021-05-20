ЧМ по хоккею 2021

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17 игроков вошли в начальную заявку сборной России на ЧМ по хоккею

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Вратарь московского "Динамо" Иван Бочаров, отсутствовавший в предварительном составе сборной России на чемпионат мира по хоккею-2021, вошел в начальную заявку команды, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Всего в начальной заявке присутствуют 17 человек.

Помимо Бочарова, сюда вошли вратарь Иван Самонов (СКА), защитники Артем Зуб ("Оттава"), Владислав Гавриков ("Коламбус"), Иван Проворов ("Филадельфия"), Никита Задоров ("Чикаго"), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив"), нападающие Павел Карнаухов, Константин Окулов, Максим Шалунов, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Михаил Григоренко ("Коламбус"), Артем Швец-Роговой (СКА), Антон Бурдасов, Владислав Каменев (все - СКА), Александр Барабанов ("Сан-Хосе").

Чемпионат мира-2021 пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

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