ЧМ по хоккею 2021

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Чемпионат мира по хоккею стартует в Риге

Чемпионат мира по хоккею стартует в Риге
Хоккеисты Рушан Рафиков и Артем Швец-Роговой (слева направо) на тренировке сборной России в Риге
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Первые четыре матча пройдут в пятницу в Риге в рамках стартующего в этот день чемпионата мира по хоккею 2021 года.

В 16:15 мск начнутся матчи Россия - Чехия, Германия - Италия, в 20:15 - Белоруссия - Словакия, Канада - Латвия.

Сборная России представляет группу А, где также сыграет с Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Белоруссией (1 июня).

В группу В попали Финляндия, Канада, США, Германия, Италия, Латвия, Норвегия, Казахстан.

В плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп, после чего на ЧМ пройдут четвертьфиналы (3 июня), полуфиналы (5 июня), матч за третье место и финал (6 июня).

Из-за пандемии коронавируса игры будут проходить при пустых трибунах.

Без флага и гимна

В связи с санкциями CAS, запрещающими россиянам играть на ЧМ под официальной символикой РФ, отечественные хоккеисты выступят под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а гимн России заменит фрагмент из музыки Петра Чайковского.

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На чемпионате мира российские хоккеисты будут играть под руководством Валерия Брагина, ранее продолжительное время возглавлявшего молодежную сборную страны. Кроме того, 64-летний специалист в настоящий момент возглавляет петербургскую команду СКА.

Ранее был опубликован предварительный состав сборной России на ЧМ. Однако Международная федерация хоккея (ИИХФ) к данному моменту утвердила пока только начальную заявку игроков. В нее вошли 17 игроков, из них шесть - представители клубов Национальной хоккейной лиги.

В начальной заявке присутствуют вратари Иван Бочаров ("Динамо" Москва), Иван Самонов (СКА), защитники Артем Зуб ("Оттава"), Владислав Гавриков ("Коламбус"), Иван Проворов ("Филадельфия"), Никита Задоров ("Чикаго"), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив"), нападающие Павел Карнаухов, Константин Окулов, Максим Шалунов, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Михаил Григоренко ("Коламбус"), Артем Швец-Роговой (СКА), Антон Бурдасов, Владислав Каменев (все - СКА), Александр Барабанов ("Сан-Хосе").

В пятницу в заявку будут внесены и другие игроки.

Матчи в Минске отменены

Изначально планировалось, что Рига проведет ЧМ-2021 совместно с Минском. Но на фоне массовых акций протеста несогласных с итогами выборов президента Белоруссии ИИХФ решила матчи здесь не проводить.

Участники группы А на ЧМ-2021 в столице Латвии будут играть на арене Олимпийского спортивного центра, группы В - на "Арене Риге".

Действующим чемпионом мира является Финляндия, которая в финале ЧМ-2019 победила Канаду. Россия на том турнире завоевала бронзу. В 2020 году чемпионат, который должен был пройти в Швейцарии, отменили из-за пандемии коронавируса.

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