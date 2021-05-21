Назван состав сборной России на матч с Чехией

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на матч первого тура чемпионата мира-2021 против Чехии.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, состав выглядит следующим образом: Вратари – Александр Самонов (Иван Бочаров).

Полевые игроки (в звеньях) Артем Зуб – Никита Задоров, Александр Барабанов – Максим Шалунов – Константин Окулов; Владислав Гавриков – Иван Проворов, Антон Слепышев – Павел Карнаухов – Михаил Григоренко; Игрь Ожиганов – Рушан Рафиков, Эмиль Галимов – Иван Морозов – Антон Бурдасов; Григорий Дронов, Артем Швец-Роговой – Владислав Каменев – Дмитрий Воронков, Евгений Тимкин.

📝 Изучаем состав на стартовый матч на чемпионате мира!



Вратари: Самонов, Бочаров



Игра начнётся в 16:15 по мск, смотреть можно на Первом и на https://t.co/hVuJjUSFTb, повтор в 23:20 — на Матч ТВ#россиявмоемсердце pic.twitter.com/Eux64HGOxh — Хоккей России (@russiahockey) May 21, 2021

Матч пройдет в Риге в пятницу, в день открытия чемпионата, и стартует в 16:15 мск. "Интерфакс" уже ведет его текстовую трансляцию.

ЧМ-2021 в столице Латвии пройдет с 21 мая по 6 июня.