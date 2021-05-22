Сборная Финляндии обыграла США

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Финляндии оказались сильнее соперников из США в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

Встреча завершилась со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

Игрок финской сборной Атте Охтамаа открыл счет на 27-й минуте. На 36-й минуте Ииро Пакаринен укрепил преимущество сборной Финляндии. США отыграли одну шайбу благодаря голу в большинстве Джейсона Робертсона на 39-й минуте.

Финляндия и США играют в группе B, которую возглавляет сборная Германии, выигравшая два матча.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.