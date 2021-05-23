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Сборная США победила Канаду

Канада делит статус аутсайдера с Италией

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады проиграли соперникам из США в матче чемпионата мира в Риге.

Встреча завершилась со счетом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) в пользу США.

Счет в матче открыл Джейсон Робертсон, его точный бросок на 8-й минуте. После отличился защитник сборной США Адам Кленденинг (22). Укрепил преимущество американской команды Тревор Мур, реализовавший большинство на 24-й минуте и оформивший дубль на 39-й минуте. Канадцы ответили шайбой Максима Комтуа (52). Окончательный счет установил Мэтт Теннисон, забивший на 58-й минуте.

Канада и США выступают в группе B, где после двух туров лидирует Германия (6 очков). США набрали 3 очка и идут на пятом месте. Канадцы, ранее проигравшие Латвии, не набрали ни одного очка и делят последнее место в группе со сборной Италии.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.

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