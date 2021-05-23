Сборная Швейцарии обыграла Данию

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сборная Швейцарии по хоккею с минимальным счетом победила сборную Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге.

Результат матча - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Единственный гол во встрече провел Тимо Майер (14-я минута), для которого эта шайба стала третьей на турнире.

Швейцария и Дания являются соперниками сборной России по группе A. Против Дании российская команда сыграет 26 мая. С Швейцарией сборная России встретится 29 мая.

Швейцария вместе с Россией и Словакией возглавляет таблицу группы A, все три команды набрали по 6 очков, Россия лидирует по дополнительным показателям. В активе Дании 3 балла, она идёт четвертой.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня.