ЧМ по хоккею 2021

спецпроект «Интерфакса» Интерфакс
НовостиМатчиФотоКоманды Весь спорт
Поиск
AНачало в 20:15Белоруссия Белоруссия2 : 5Словакия СловакияОконченBНачало в 20:15Канада Канада0 : 2Латвия ЛатвияОконченподробнееAНачало в 16:15Россия Россия4 : 3Чехия ЧехияОконченподробнееBНачало в 16:15Германия Германия9 : 4Италия ИталияОконченподробнее

Сборная Латвии победила Канаду

Хозяева турнира забросили в ворота североамериканских хоккеистов две шайбы

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Латвии нанесли поражение соперникам из национальной команды Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Риге.

Результат встречи – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу латвийских хоккеистов.

На 20-й минуте Микс Индрашис, реализовав большинство, открыл счет. На 30-й Оскар Батня при равных составах укрепил преимущество хозяев чемпионата.

Команды являются участниками группы В, в которой ранее Германия со счетом 9:4 разгромила Италию.

Чемпионат мира проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.

хоккей ЧМ по хоккею

Новости по теме

Чемпионат Мира по футболу 2018

Сборная России победила Чехию

Сборная России победила Чехию

Назван состав сборной России на матч с Чехией

Россия - Чехия. Онлайн

Россия - Чехия. Онлайн

Чемпионат мира по хоккею стартует в Риге

Чемпионат мира по хоккею стартует в Риге

17 игроков вошли в начальную заявку сборной России на ЧМ по хоккею

Назван предварительный состав сборной России по хоккею на ЧМ-2021

Назван предварительный состав сборной России по хоккею на ЧМ-2021

Сборная России проиграла Финляндии в матче Еврохоккейтура

Семь игроков НХЛ вошли в состав сборной России на ЧМ

Семь игроков НХЛ вошли в состав сборной России на ЧМ

Сборная России по хоккею победила Швецию на Чешских играх

Назван расширенный состав сборной России по хоккею на Чешские игры

Фотогалереи

Прославленные хоккеисты сборных СССР и России
13

Прославленные хоккеисты сборных СССР и России

Игроки НХЛ в сборной России на ЧМ-2021
7

Игроки НХЛ в сборной России на ЧМ-2021

Новости спорта

Россиянин Малютин выиграл золото ЧЕ в заплыве на 200 м брассом

Сборная России победила Чехию

Сборная России победила Чехию

Назван состав сборной России на матч с Чехией

Россия - Чехия. Онлайн

Россия - Чехия. Онлайн

Чемпионат мира по хоккею стартует в Риге

Чемпионат мира по хоккею стартует в Риге

Россиянин Чупков выиграл золото ЧЕ на дистанции 200 м брассом

Россиянин Чупков выиграл золото ЧЕ на дистанции 200 м брассом

17 игроков вошли в начальную заявку сборной России на ЧМ по хоккею

Россия открыла въезд для участников и владельцев билетов на Евро-2020

Вячеслав Войнов перешел в московское "Динамо"

Овечкин забросил 800-ю шайбу за карьеру в НХЛ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cowoi', p2: 'emwl', puid6: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsScroll');