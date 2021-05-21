Сборная Латвии победила Канаду
Хозяева турнира забросили в ворота североамериканских хоккеистов две шайбы
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Латвии нанесли поражение соперникам из национальной команды Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Риге.
Результат встречи – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу латвийских хоккеистов.
На 20-й минуте Микс Индрашис, реализовав большинство, открыл счет. На 30-й Оскар Батня при равных составах укрепил преимущество хозяев чемпионата.
Команды являются участниками группы В, в которой ранее Германия со счетом 9:4 разгромила Италию.
Чемпионат мира проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.