Сборная Латвии победила Канаду

Хозяева турнира забросили в ворота североамериканских хоккеистов две шайбы

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Латвии нанесли поражение соперникам из национальной команды Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Риге.

Результат встречи – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу латвийских хоккеистов.

На 20-й минуте Микс Индрашис, реализовав большинство, открыл счет. На 30-й Оскар Батня при равных составах укрепил преимущество хозяев чемпионата.

Команды являются участниками группы В, в которой ранее Германия со счетом 9:4 разгромила Италию.

Чемпионат мира проходит в Риге с 21 мая по 6 июня.